Le premier ministre ontarien Doug Ford tend la main à ses homologues

Le premier ministre Doug Ford a joué la carte de l'unité, lundi, en affirmant qu'il a proposé aux premiers ministres provinciaux de tenir un sommet bientôt pour discuter de leurs préoccupations respectives, en plus d'indiquer qu'il compte rendre visite à François Legault.

M. Ford a expliqué, en marge d'un point de presse pour une annonce sur le transport en commun à Toronto, qu'il avait d'abord parlé avec les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et de la Saskatchewan, Scott Moe, en fin de semaine.

«Nous avons discuté et nous avons trouvé que ce serait une bonne idée de réunir les premiers ministres, a-t-il raconté. Après ça, j'ai joint les premiers ministres [Jason] Kenney et Legault. J'ai proposé que nous tenions cette rencontre à Toronto.»

Le Conseil de la fédération, actuellement présidé par Scott Moe, est toutefois le seul habilité à convoquer une rencontre des premiers ministres et à décider où elle se tiendra. Aucune date n'a encore été évoquée.

Le premier ministre progressiste-conservateur, qui est demeuré effacé pendant la campagne électorale malgré les attaques répétées de Justin Trudeau qui associait son administration à celle d'un éventuel gouvernement formé par le chef conservateur Andrew Scheer, a affirmé être atterré par la division entre les différentes régions du pays.

L'unité plutôt que la division

«Nous avons vu ce qui s'est produit lors de la dernière élection. Je n'ai jamais vu ce pays aussi divisé, mais nous devons demeurer unis», a-t-il clamé, sur un ton très diplomate.

«Il faut écouter les gens du Québec. On voit que le Bloc a remporté plus que sièges que tous les autres partis [NDLR : Ce sont en fait les libéraux qui ont obtenu le plus de sièges au Québec]», a souligné le premier ministre ontarien, avant d'ajouter qu'il compte venir rendre visite à son homologue québécois. «Le premier ministre Legault et moi, on s'entend incroyablement bien. Je lui dois toujours deux soupers parce que les Canadiens ont battu les Leafs», a-t-il mentionné, sans préciser quand il compte s'amener au Québec.

M. Ford a aussi insisté sur l'importance d'écouter les gens de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui ont voté massivement pour les conservateurs, ne laissant pas un seul siège aux libéraux.

«Je comprends totalement l'Ouest. Quand j'y suis allé, j'ai entendu les gens dans la rue, en Alberta et en Saskatchewan. Il faut garder en tête que les gens en Alberta transfèrent 20 milliards $ au gouvernement fédéral [pour le programme de péréquation] et ils sentent qu'ils se font ignorer.»

Le maire de Toronto, John Tory, qui avait affronté Doug Ford à la campagne pour la mairie, a profité de l'occasion pour lancer des fleurs à son ancien rival. «Le premier ministre Ford, en prenant l'initiative [de contacter ses homologues] dans les deux derniers jours, joue le rôle qu'un premier ministre de l'Ontario doit jouer, et a historiquement joué, en maintenant ce pays uni. [...] C'est très important qu'on discute ensemble des façons de rendre notre pays fort», a-t-il estimé.