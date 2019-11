Le site du parcours Illumi endommagé par la tempête de vendredi

Le majestueux parcours sons et lumières, Illumi – Féerie de Lumières, créé par Cavalia a été sérieusement endommagé par la tempête de vendredi au cours de laquelle des rafales de vent de plus de 100 km/h ont été enregistrées, forçant l’organisation à reporter l’ouverture du site.

Plusieurs familles qui avaient prévu visiter l’endroit situé à Laval, ont malheureusement dû reporter leur activité. La première médiatique qui était prévue lundi soir a également été déplacée à la semaine prochaine.

Environ 30% des 24 000 structures monumentales ont été endommagées par les forts vents : plusieurs se sont envolées, alors que d’autres ont été couchées au sol.

La production a fait travailler d’arrache-pied près de 200 employés au cours de la fin de semaine afin de tout réparer. Entre 30 et 40 personnes additionnelles ont été ajoutées aux équipes.

Pour l’organisation, rejoindre tous les clients qui avaient déjà acheté leurs billets a également été tout un défi.

«Dès qu’on a dû prendre la décision vendredi de repousser au 8 novembre, ça été bien important d’avoir suffisamment d’employés pour informer les gens qui s’étaient déjà procuré des billets. On a demandé du renfort pour téléphoner aux clients, et prendre les appels pour les rassurer et leur annoncer notre ouverture qui est le 8», a expliqué le porte-parole Éric Paquette.

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles











Les clients ont été très compréhensifs envers l’organisation compte tenu des circonstances météo exceptionnelles.

Des tests électriques sont également de mise afin de s’assurer que les 10 millions de lumières et les haut-parleurs prévus pour l’évènement fonctionnent à la perfection vendredi pour la première soirée.

En plus du parcours lumineux composé de huit mondes fantastiques, on pourra y trouver sur place des marchands, artisans, et de la gastronomie gourmande avec un Marché de Noël.

L’ouverture aura lieu le 8 novembre, soit vendredi.