Le gouvernement Legault devra être mesuré dans ses négociations avec les médecins spécialistes s’il ne veut pas que notre élite en santé se tourne vers d’autres régions pour gagner sa vie.

C’est la mise en garde qu’ont servie au gouvernement les analystes politiques Thomas Mulcair et Stéphane Bédard, lundi, alors que se sont amorcées les négociations avec les médecins spécialistes dans le but de remettre la main sur des montants versés à leur fédération.

Rappelons que François Legault a déjà brandi la menace d’une loi spéciale pour en arriver à une entente.

«C’est une phrase qui est le fun à dire, mais ça a des conséquences, prévient Stéphane Bédard. Les meilleurs, si tu les écœures trop, ils peuvent partir.»

Un argument qui résonne auprès de Thomas Mulcair. Ce dernier souligne qu’il ne suffit que d’une bonne offre d’un autre hôpital en Amérique du Nord pour que nos meilleurs médecins disent «bye, bye la visite».

«On n’aime pas l’excellence. La médiocrité, ça a la cote avec le gouvernement du Québec», déplore-t-il.

N’empêche, selon Stéphane Bédard, «le gouvernement a, pour la première fois depuis qu’il négocie avec ses médecins, un angle favorable».

Il se remémore notamment sa propre négociation avec les médecins spécialistes – alors représentés par un certain Gaétan Barrette – lorsqu’il se trouvait dans la chaise du président du Conseil de Trésor au sein d’un gouvernement péquiste minoritaire.

«On n’avait pas l’appui suffisant de la population et en plus on était minoritaires», se rappelle-t-il. Dans cette situation, brandir le spectre d’une loi spéciale était inutile.

«On ne peut pas faire une menace qu’on ne peut pas tenir», évoque-t-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.