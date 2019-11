Le chef du Parti vert du Québec (PVQ), Alex Tyrrell, estime qu’Elizabeth a fait plusieurs erreurs lors de la dernière campagne électorale.

«Je pense que Mme May a fait plusieurs erreurs pendant la campagne électorale. Il y avait un flou sur la question de l’avortement, l’exploitation des sables bitumineux, l’indépendance du Québec, le projet de loi 21. Il y a quand même eu beaucoup d’ambiguïtés, c’était difficile parfois de suivre le message. Ça a malheureusement travaillé contre le parti», a-t-il dit en entrevue à LCN.

M. Tyrrell commentait le départ de Mme May de la direction de sa formation politique, annoncé un peu plus tôt ce lundi.

«Moi j’ai fait pression sur plusieurs enjeux. Au début de l’été, j’avais fait une sortie critiquant sa prise de position sur les sables bitumineux. Ça fait un certain temps que je fais pression à l’interne pour changer différentes politiques et changer d’approche. Malheureusement elle n’a pas écouté sur tous ces points-là», a continué Alex Tyrrell.

Interrogé à savoir s’il était intéressé par le poste de chef du Parti vert du Canada (PVC), l’homme de 31 ans a dit qu’il n’avait pas encore pris de décision.

«C’est quelque chose qui m’intéresse. Je n’ai pas pris de décision encore. Mais depuis quelques semaines, il y a des gens de partout au Canada qui me contactent, qui m’écrivent pour me suggérer de me présenter pour ce poste-là. Je pense que les gens voudraient un chef un peu plus jeune, mais expérimenté et parfaitement bilingue. C’est sûr que je réponds à ces trois critères-là», a-t-il précisé.

«Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui veulent voir, dans une course à la chefferie, quelle direction notre parti va prendre.»

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.