Nouveau trajet et voitures électriques pour le défilé du père Noël

Le père Noël se modernise. En plus d’adopter un nouveau trajet, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, pour son traditionnel défilé qui marque le début du temps des Fêtes au centre-ville de Montréal, le barbu personnage et ses amis intègrent cette année des voitures électriques à leur procession.

Papa Noël avait beaucoup de nouveautés à annoncer, lundi matin, en vue de son 69e défilé montréalais, lequel aura lieu le 23 novembre, à compter de 11 h.

D’abord, de nouveaux camarades se joindront à la fête, dont les artistes du spectacle «Axel», du Cirque du Soleil, et les mascottes des différentes équipes sportives de Montréal (Youppi! du Canadien, Junior de l’Impact, Touché des Alouettes, etc.), qui auront leur propre char allégorique.

Au total, plus de 17 voiturettes colorées, aux fanfares et animations variées, déambuleront sous les regards émerveillés et mettront en vedette des personnalités comme Brigitte Boisjoli, Christian Marc Gendron et Yoan (du spectacle «Noël, une tradition en chanson») ou des idoles des tout-petits comme Arthur l’Aventurier et Ari Cui Cui.

Vanessa Pilon reprend sa baguette magique de Fée des étoiles pour une troisième mouture consécutive, tandis que Marie-Ève Janvier hérite pour la première fois du rôle d’animatrice de la retransmission télévisée, à TVA. Elle sera accompagnée de Patrice Bélanger, un habitué du défilé, et de la jeune Laura Compan, qui ira recueillir des réactions enthousiastes dans la foule.

Virage vert

Par ailleurs, le défilé délaisse la rue Sainte-Catherine pour se transporter sur le boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Guy et Saint-Urbain.

Le père Noël et ses troupes modifient leur itinéraire non pas en raison des travaux qui paralysent certains tronçons de Sainte-Catherine, mais plutôt pour s’adapter au fort achalandage, sans cesse croissant aux abords du défilé.

L’an dernier, 300 000 personnes y ont pris part, et l’espace devenait de plus en plus restreint entre le trottoir et la rue. On s’assure ainsi d’offrir confort et sécurité aux spectateurs, et on permet à encore plus de familles d’être de la partie.

«On veut que les spectateurs puissent profiter au maximum de l’ambiance du défilé, sur toute la longueur, dans un environnement sécuritaire», a expliqué en entrevue Émile Roux, directeur général de Destination Centre-Ville, organisateur du défilé du père Noël depuis 24 ans.

Autre nouveauté à signaler : trois chars du cortège seront tractés par des véhicules électriques Tesla X, une grande première dans l’histoire du défilé du père Noël. Une innovation qu’on continuera à appliquer dans le futur, promet-on.

«Notre but est de prendre le virage vert et, dans une échelle d’environ trois ou quatre ans, d’avoir un défilé 100 % électrique au centre-ville de Montréal», a précisé Émile Roux, qui espère déjà que 50 % des véhicules du défilé seront électriques l’an prochain.

À date fixe

Par ailleurs, le père Noël ayant beaucoup à faire avant d’entamer sa distribution de cadeaux, pas question de changer la date de la parade même si les prévisions météo devaient s’avérer défavorables, comme certaines municipalités l’ont fait avec les célébrations de l’Halloween la semaine dernière. C’est donc un rendez-vous le 23 novembre, beau temps, mauvais temps.

«On n’est pas très flexibles sur la date, parce que c’est énormément d’organisation pour bloquer les rues, a glissé Émile Roux. Pour des mesures de sécurité, on ne peut pas se permettre de décaler l’événement. C’est sûr que le défilé aura lieu, à moins d’un cataclysme. Depuis 24 ans, il n’a jamais été annulé, et on n’espère surtout pas que ça commence cette année.»

Le 69e Défilé du père Noël se mettra en branle le samedi 23 novembre, à 11 h. Il sera diffusé à la télévision, en simultané à TVA et Yoopa, le dimanche 24 novembre, à 17 h. TVA le rediffusera le dimanche 8 décembre, à 13 h 30, et plusieurs rediffusions sont prévues à Yoopa également. Plus d’informations sont disponibles au destinationcentreville.com.