Efficace ou pas, la vidéo de la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal au sujet du projet de loi 34 du ministre de l’Énergie Jonatan Julien? Chose certaine, elle fait réagir.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par la députée de Mercier, on la voit personnifier un «vendeur de patentes à gosses» dans une parodie d’une infopub «vantant» les mérites du projet de loi 34 sur les tarifs d’Hydro-Québec.

Si les analystes de «La Joute» Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau s’entendent pour dire que le résultat est divertissant, ils n’ont pas la même appréciation de l’efficacité de la parodie.

Caroline St-Hilaire croit que la vidéo peut contribuer à pousser les gens à s’intéresser au projet de loi. «Ça attire l’attention», raisonne-t-elle. Jonathan Trudeau, lui, doute que les citoyens aillent lire le projet de loi après avoir consulté la vidéo.

«J’ai réécouté deux ou trois fois la vidéo, et je ne sais toujours pas c’est quoi le message, note Jonathan Trudeau. Ils reprennent toutes les lignes de la CAQ pour vendre le projet, mais, même dans l’absurde, ne réussissent pas à expliquer pourquoi ce n’est pas correct.»

L’analyste insiste pourtant sur le fait qu’il est en accord avec la position de Québec solidaire, qui estime que le projet de loi 34, qui doit rembourser aux Québécois les trop-perçus de la société d’État, est «mauvais».

«Plusieurs économistes et prévisionnistes ont fait la démonstration que, dans la courbe actuelle, souvent les augmentations sont sous l’inflation. Ce qui veut dire que, finalement, on ne nous remet pas tout notre argent, mais on va même aller nous en chercher plus», explique-t-il.

«Tu vois, grâce à Ruba Ghazal, tu viens de l’expliquer et tous les gens à la maison l’ont bien compris que ce projet de loi est mauvais!», lance sourire en coin sa collègue.

«Québec solidaire et moi, on travaille en équipe!», ironise Jonathan Trudeau en conclusion du segment.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.