Le ministre Simon Jolin-Barrette «traite un essaim d’abeilles comme une piñata» en obligeant les nouveaux arrivants à communiquer en français avec l’État québécois, déplore lundi Thomas Mulcair.

L’analyste politique estime que le ministre «n’a pas la moindre idée de ce dont il parle» quand il affirme que seules la minorité historique anglophone et les membres des Premières Nations pourront communiquer avec le gouvernement du Québec en anglais, et non les immigrants.

Il donne l’exemple d’un immigrant en provenance des Pays-Bas ou de l’Australie qui se verrait forcé d’abandonner ses démarches d’immigration parce qu’il n’est pas encore en mesure de bien parler et comprendre le français.

«C’est du grand Jolin-Barrette : chercher la chicane là où tout allait bien», dit Thomas Mulcair, qui accuse même le gouvernement de donner dans le populisme en mettant de l’avant des mesures pour plaire à la base du parti.

L’analyste politique Stéphane Bédard voit plutôt dans l’annonce du ministre la volonté du gouvernement de faire de la protection de la langue française une priorité.

«Ce qu’on annonce, c’est que les communications gouvernementales, les sociétés d’État, vont communiquer en français avec leurs clients. Cette règle générale me semble évidente, plaide-t-il. Est-ce qu’il peut y avoir des cas particuliers? J’imagine qu’ils vont les traiter.»

Il note que ce qui a été dénoncé dans une étude du Conseil supérieur de la langue française, c’est qu’on laissait le choix de la langue de communication avec la société d’État.

«On sait très bien que la protection du français demande plutôt que le français soit la langue de communication officielle de l’État. C’est ce qu’il voulait rappeler», estime-t-il.

Si tel est le cas, Thomas Mulcair ne comprend pas le but de la sortie du ministre Jolin-Barrette puisqu’il n’y a rien à annoncer, à son avis.

«Si on est en train de dire que la loi, comme elle existe depuis le 26 août 1977, va être appliquée, ce n’est pas une nouvelle, souligne-t-il. Le ministre est en train de dire qu’il va soit modifier la loi, soit édicter des choses qui ne sont pas dans la loi.»

