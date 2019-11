Tempête automnale: des couvreurs, émondeurs et entrepreneurs généraux débordés

Il n’y a pas que les monteurs de lignes qui travaillent sans relâche depuis l’importante tempête qui a causé plusieurs dommages et pannes d’électricité à travers la province, vendredi.

Les couvreurs, émondeurs et entrepreneurs généraux peinent à suffire à la demande des propriétaires touchés, a constaté TVA Nouvelles.

Depuis vendredi, le téléphone sonne sans cesse chez Toitures de l’Estrie.

«On a reçu au moins une centaine d’appels, les gens courraient après nous dans la rue pour nous demander de remplacer le bardeau arraché par le vent sur leur toiture, indique le propriétaire, Cédérick Baron. On fait les cas les plus urgents en premier, ceux que c’est direct sur le bois, les autres vont devoir attendre. Nous en avons au moins jusqu’à la semaine prochaine!»

Les émondeurs travaillent eux aussi du matin jusqu’au coucher du soleil.

«Nous aussi, on fait les cas les plus urgents parce que la demande est forte. On essaie d’en faire le plus possible pour satisfaire les clients», raconte Donald Forest, de Forest Service d’arbres.

Chez Construction Yvon Perreault, une cinquantaine de personnes ont appelé pour faire faire des réparations sur leur propriété endommagée par le vent, l’eau ou un arbre.