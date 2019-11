Un barrage renommé en l’honneur de Bernard Landry

L’ex-premier ministre du Québec Bernard Landry aura un barrage hydroélectrique en son nom à la Baie-James.

Il s’agit du barrage de l’Eastmain-1 et la centrale hydroélectrique de l’Eastmain-1-A.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre, François Legault lundi, en compagnie du grand chef de la Nation crie, Abel Bosum et de l’ancien chef cri Ted Moses, à quelques jours de l’anniversaire du décès de l’ancien chef du Parti québécois, le 6 novembre 2018.

Le réservoir contenu par ce barrage sera aussi renommé «réservoir de la Paix des Braves» , en référence à l’entente conclue en 2002 entre la Nation crie et le gouvernement du Québec, alors dirigé par Bernard Landry.

La veuve de l’ancien premier ministre, Chantal Renaud-Landry, était présente lors de l’annonce tout comme ses enfants, Pascale, Julie-Anne et Philippe Landry.

«Le premier ministre Landry va rester pour moi un modèle et une source d’inspiration. Je salue sa mémoire, au nom de toute la nation québécoise, et je suis heureux que nous ayons pu renforcer la puissance symbolique de notre geste par un partage avec la Nation crie», a déclaré le premier ministre, François Legault, par voie de communiqué.

Plusieurs barrages et centrales hydroélectriques ont été renommés en l’honneur de premiers ministres décédés au fil des ans. C’est le cas des centrales Jean-Lesage (Manic-2) et René-Lévesque (Manic-3) et du barrage Daniel-Johnson (Manic-5).

Le complexe La Grande-2, également situé à la baie James, porte aussi le nom de l’ancien premier ministre libéral Robert-Bourassa.