Ces artistes qui sont devenus coachs de vie

Ayant réussi à se faire connaître de différentes façons, des artistes et des artisans des médias d’ici ont tenu à inspirer les gens, à leur remonter le moral et à leur prouver qu’on peut être maître de son destin en organisant des conférences ou en publiant des livres, véritables outils de cheminement. Pleins feux sur ceux qui font du bien.

Jérémy Demay

Jérémy Demay a d'abord séduit le monde l'humour. Il a commencé à présenter, en 2013, son premier «one man show» «Ça arrête pu d'bien aller!» avec la popularité qu'on lui connaît. Puis, il s'est lancé dans une autre aventure couronnée de succès, celle de l'édition en lançant, en 2015, un premier livre inspirant intitulé «La liste» et qui s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Il a écrit qu'il est possible de réaliser ses rêves. Il a continué à donner des outils pour mener une belle vie dans «La suite» et vient de proposer un tout nouvel ouvrage lumineux: «La vie». Entre ses spectacles et ses apparitions, il prend le temps de livrer son message positif lors de conférences.

Martin Larocque

Il s'est fait un nom à la télé surtout grâce à son personnage du professeur de gymnastique Hercule Belhumeur, confident de Virginie dans le téléroman du même nom. Puis, il a eu envie de parler de parentalité, d'exprimer ses opinions, plus spécifiquement en lien avec son rôle de père. Il a d'abord signé des textes dans les pages du magazine «Enfants Québec» avant de publier des livres «Papa» aux Éditions de la Bagnole.

Dario Ayala / Agence QMI

Il s'est ensuite permis de pousser son discours, signant «Quand t'éduques, éduque.», un ouvrage venant en aide aux parents qui ont besoin d'une tape sur l'épaule pour améliorer leur rôle. Conférencier aguerri, il a rencontré plus de 1000 fois le public au Québec et au Canada francophone, misant grandement sur l'estime de soi.

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard

Avant son accident vasculaire cérébral qui a bouleversé sa vie en 2016, Josée Boudreault avait déjà une énergie positive débordante et contagieuse. Ses livres «Sois ta meilleure amie» avaient rejoint beaucoup de gens. Ses graves ennuis de santé ne l'ont pas ralentie bien longtemps, car elle est revenue en force à son amoureux de tous les instants, Louis-Philippe Rivard, signant le livre «Rebondir après l'épreuve».

Courtoisie

Retrouvant toute sa fougue et faisant preuve de résilience, elle s'est lancée avec son homme dans une série de conférences qui font du bien: «Le bonheur est en nous», «Le bonheur est dans l'action!» et «Le couple», s'amusant à rire de la vie à deux après le succès de son livre «Même si on se tombe sur les nerfs... parfois».

Sylvie Boucher

Actrice depuis près de 40 ans, Sylvie Boucher a prêté ses traits à plusieurs personnages sur scène, à la télé et au cinéma, étant entre autres Sadia dans l'opéra «Starmania», la serveuse Nancy de «Taxi-022» et Glenda pour «Ladies Night».

Magali Eyseric

Mais loin de la fiction et avec l'arrivée de la soixantaine, l'artiste a ressenti le besoin d'être source d'inspiration, publiant les livres «Tout est parfait» et «Tout est plus que parfait» en 2015 et 2017. Selon elle, le bonheur est à la portée de tous; il ne suffit que de connaître les façons de faire et de les adapter à la personne que l'on souhaite être.

Marcel Leboeuf

Comptant quelque 40 ans d’expérience, Marcel Leboeuf ne chôme pas à la télé et au théâtre. Le comédien s’est bâti une longue feuille de route qu’il continue de bien garnir, avec l’énergie qu’on lui connaît. Mais au-delà de ses projets de fiction, l’homme (aussi propriétaire du vignoble Le Correlieu) est un conférencier expérimenté.

Editions Un monde différent

D’ailleurs, il n’hésite pas à prendre la route afin de parler aux gens et de les inspirer avec les conférences «Rencontrer ses peurs», «Le hasard selon Marcel: synchronicité et opportunités des rencontres humaines», «La passion selon Marcel» et «Sur le chemin de Compostelle». Les trois premières sont aussi offertes sous forme de livre.

Karine Champagne

Elle a longtemps lu les nouvelles à la télé et animé les matins en ondes à LCN. Elle a fait preuve de rigueur et d'entrain devant les caméras, mais un beau jour, Karine Champagne a craqué.

Facebook

Coureuse qui a fondé le groupe des Mères-Veilleuses, elle a quitté la lumière des projecteurs et a vaincu la dépression en misant sur son énergie et la force qui se trouvait en elle. Souhaitant inciter les gens à se dépasser, elle est devenue coach. Elle a mis sur pied la conférence «De la dépression au sommet» et des rendez-vous de motivation comme le jeune du jugement, tous via son site web.

Annie Brocoli

Le nom d'Annie Brocoli a été sur les lèvres de nombreux enfants au cours des années 2000, qu’elle joue à la grenouille, monte à bord de sa coccinelle, navigue dans les eaux profondes ou se promène dans l'espace.

Editions Libre Expression

Puis, elle a ressenti le besoin de parler aux adultes, de se livrer en tant que femme. Outre son spectacle d'humour présenté au Zoofest en 2017 et son livre «En mal des mots» avec lequel elle s'ouvre sur sa dyslexie, elle s'est investie dans la livraison de conférences sur la croissance personnelle. Elle a aussi décidé de proposer des rencontres au sujet de la différence auprès des enfants.