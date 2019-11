Des employés «brûlés» du 911 appellent à l’aide

​À bout de souffle en raison des heures supplémentaires obligatoires, les préposés de la centrale 911 à Montréal craignent de ne plus être en mesure de faire leur travail adéquatement, ce qui pourrait compromettre la sécurité des citoyens.

« C’est devenu un mode de gestion de nous forcer à rester plus longtemps, et si on refuse, on nous dit qu’on va mettre la population en danger ou qu’on aura une note à notre dossier ou même une suspension », lance Suzanne Lambert, une préposée qui revient d’un congé de maladie de neuf mois.

Cela fait plus de deux ans que le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) urge le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’embaucher.

Des chiffres obtenus par la Loi sur l’accès à l’information pourraient leur donner raison: les coûts liés aux heures supplémentaires ont pratiquement triplé en 2017 et 2018 si on les compare aux années précédentes.

Il n’est pas rare pour les employés de faire des semaines de 60 heures, indique le Syndicat. Sans surprise, certains ont vu leur salaire exploser.

La direction de la police de Montréal admet avoir affaire à un important manque d’effectifs au sein de sa centrale 911 et prévoit une embauche massive pour 2020.

Crise de panique

Les préposés affirment être tellement épuisés qu’ils ne sont plus en mesure de répondre aux appels aussi adéquatement qu’ils le souhaiteraient.

Dans les dernières semaines, certains ont même été pris d’une crise de panique en voyant le nombre incessant d’appels entrer et l’immense charge de travail.

En plus des nombreux cas de départs en maladie, les démissions se multiplient, si bien que, depuis cinq ans, 114 personnes ont quitté la centrale, selon le syndicat.

C’est notamment le cas de la grande patronne de la section, qui a remis sa démission la semaine dernière en raison du climat de travail difficile.

Depuis qu’elle a commencé à exercer ce métier, il y a plus de 25 ans, Mme Lambert affirme n’avoir jamais cessé de donner son maximum. Elle croit désormais que sa bonne volonté pourrait ne plus être suffisante.

« Je suis terrorisée de ce qui pourrait arriver, autant à un de mes collègues qu’à un citoyen », explique la femme de 47 ans.

Travailler pour le 911, c’est entendre des choses que le commun des mortels n’entend normalement pas, affirme Élisabeth Talbot, directrice syndicale au SFMM.

« Ils n’ont même pas le temps de se remettre entre chaque appel, explique-t-elle. Tu peux vivre un véritable traumatisme en ligne, et quand tu raccroches, la lumière clignote encore et tu dois enchaîner tout de suite », poursuit-elle.

Coupes des pauses

À la suite d’une énième plainte du Syndicat au courant de l’été, l’employeur a donné de nouvelles directives pour diminuer un peu le nombre d’heures supplémentaires. La solution ? Couper les heures de dîner et les pauses.

« On sait très bien que si ce n’est pas nous qui plions, c’est le citoyen qui va écoper », dit un autre employé qui a pour sa part préféré taire son identité.

« Le détachement n’est pas si facile. C’est devenu un jeu de TNT. Qui va tenir le bâton de dynamite lorsque ça va sauter ? »

Centrale 911 de Montréal

Coût des heures supplémentaires

2015 : 637 815 $

2016 : 453 134 $

2017 : 1 338 625 $

2018 : 1 228 370 $

Les trois plus gros salaires en 2018

94 075 $ (cadre, pas d’heures supplémentaires)

88 161 $ (col blanc, salaire de base : 52 232 $, heures supplémentaires : 35 929 $)

87 127 $ (col blanc, salaire de base : 48 830 $, heures supplémentaires : 38 297 $

Source : Service de police de la Ville de Montréal

La direction du SPVM reconnaît un problème

« On ne se met pas la tête dans le sable, il y a une problématique, et il faut s’en occuper », admet l’inspecteur André Durocher, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Celui-ci explique l’explosion des heures supplémentaires majoritairement par le fait que le SPVM a cessé d’embaucher presque exclusivement des étudiants en technique policière.

À long terme

Depuis 2017, l’organisation se concentre davantage sur des candidats ayant le potentiel de rester plus longtemps dans l’espoir de régler une fois pour toutes son problème.

Selon l’inspecteur Durocher, ce travail engendre de « l’usure » psychologique et physique avec le temps, et ce facteur expliquerait également les nombreux départs.

« Ils font un travail essentiel, mais dans l’ombre, ce qui fait en sorte qu’ils n’ont peut-être pas la valorisation qu’ils mériteraient, malheureusement », indique-t-il.

Actuellement, le SPVM dit avoir embauché 16 nouvelles personnes et promet d’en ajouter une trentaine dès l’année prochaine.

Pas facile d’embaucher

Mais le processus d’embauche reste exigeant pour différentes raisons:

Il nécessite notamment des entrevues, une longue enquête de sécurité, une formation et du parrainage.

Il peut s’écouler quelques mois entre la première entrevue d’un candidat et le moment où il est fin prêt à répondre seul aux appels.

Les critères d’embauche sont stricts, puisqu’il s’agit d’un travail bien particulier.

Il en résulte que peu de gens sont sélectionnés pour participer à la formation.

« Au cours des derniers mois, on a fait un appel aux candidatures, et sur 250 personnes, on a pu en garder seulement 12 », conclut l’inspecteur Durocher.