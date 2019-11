L'association Manufacturiers de structures de bois du Québec voit le jour

Des fabricants de composants structuraux de bois à ossature légère du Québec se sont regroupés pour former une nouvelle association provinciale appelée Manufacturiers de structures de bois du Québec (MSBQ).

Une cinquantaine d’entreprises, dont le chiffre d’affaires total est de plus de 375 millions $, en font partie. Elles comptent environ 64 usines et 2500 employés.

L’objectif du regroupement est de promouvoir leurs produits ici et à l’étranger. Selon Richard Letourneau, président de MSBQ, «que ce soit pour la fabrication d’écoles ou de complexes multirésidentiels, la préfabrication en bois est une solution rapide, de qualité et sécuritaire en plus de réduire l’empreinte carbone».

En plus de faire valoir la préfabrication de bâtiments comme moyen pour contrer la pénurie sur les chantiers de construction, il a souligné que le bois est plus écologique que d’autres matériaux de construction.

«En 2008, 5 % des bâtiments non résidentiels étaient en bois alors que c’est maintenant plus de 28 %. Mais c’est au moins 60 % qui pourraient l’être en respectant le code du bâtiment. Comment un gros producteur de bois comme le Québec, avec une ressource renouvelable et idéale pour lutter contre les changements climatiques, peut-il encore utiliser autant de béton et d’acier dans la construction?» a dit Richard Letourneau par communiqué mardi.

Le secteur de la préfabrication en bois est notamment très développé dans la région de Chaudière-Appalaches.