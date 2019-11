Le Sénat canadien se transforme peu à peu en un véritable «bordel», estime mardi Mario Dumont, causé en partie par la création de groupes partisans à l’intérieur des groupes de sénateurs indépendants.

Rappelons d’abord que la réforme du Sénat mise de l’avant par le gouvernement de Justin Trudeau a eu pour effet de transformer les sénateurs libéraux en des sénateurs indépendants. Autrement dit, le Parti libéral ne nomme plus de sénateurs libéraux.

La composition du Sénat s’en est vue modifiée, si bien que le groupe majoritaire est devenu celui des sénateurs indépendants. Mais voilà que 11 sénateurs ont créé le «Groupe des sénateurs canadiens», un nouveau regroupement composé de sénateurs indépendants.

Au Sénat, on retrouve donc actuellement 49 membres du groupe des sénateurs indépendants, 26 du Parti conservateur, 11 du «Groupe des sénateurs canadiens», 9 qui continuent de s’identifier comme des sénateurs libéraux en dépit de la réforme Trudeau, 6 non affiliés qui sont en fait les sénateurs du gouvernement et 4 sièges vacants.

«C’est le bordel. Vous n’avez rien compris? C’est normal», dit Mario Dumont.

«C’était loin d’être parfait avant. Quand les libéraux étaient au pouvoir, à l’époque de Pierre Elliott Trudeau ou de Jean Chrétien, pendant une quinzaine d’années, les libéraux nommaient des sénateurs. Quand un nouveau premier ministre conservateur arrivait, il avait un Sénat libéral en face de lui qui était tenté de bloquer toutes ses affaires», soutient-il.

N’empêche que le «nouveau» Sénat, composé de libéraux qui ne sont plus vraiment des libéraux, mais des indépendants, et à travers lesquels se forment des sous-groupes partisans, n’est pas beaucoup mieux.

«Tu as de nouveaux groupes parlementaires qui se forment, donc une forme de partisanerie, mais on ne sait même plus elle est basée sur quoi», dit Mario Dumont.

Cette prolifération des groupes sénatoriaux est aussi accompagnée de nouveaux budgets de recherche, rappelle l’animateur, de sorte que le Sénat actuel coûte plus cher aux contribuables que lorsqu’il était composé exclusivement de sénateurs libéraux et conservateurs.

«Disons qu’un haut professeur de politique canadienne voulait expliquer à des étrangers notre Sénat, comment ça fonctionne, qui sont ces groupes et quelles sont les philosophies qu’ils défendent, j’aimerais y assister et je lui souhaiterais la meilleure des chances parce que notre Sénat, c’est rendu du gros n’importe quoi.»