François Legault ne bronche pas sur la réforme de l’immigration

François Legault reste de glace devant le cri du cœur d’étudiants internationaux, victimes de sa réforme de l’immigration.

«Il n’y a pas un étudiant qui est venu au Québec avec la garantie qu’il recevrait éventuellement une citoyenneté», a soutenu le premier ministre mardi, avant de se rendre à la période de questions à l’Assemblée nationale.

Plus tôt en matinée, les partis d’opposition ont fait front commun pour réclamer un recul du gouvernement de la CAQ sur sa réforme de l’immigration.

Une cinquantaine d’étudiants internationaux touchés par les nouvelles mesures du ministre Simon Jolin-Barrette accompagnaient les députés de l’opposition mardi matin au Parlement.

«Je me sens plus québécoise que française! Je suis peut-être née ailleurs, mais mon présent est ici et mon avenir est ici. Cet avenir, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) me l’assurait», a témoigné Claire De Muns Darteville, étudiante en troisième année au baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Montréal.

Le ministre caquiste de l’Immigration vient de resserrer les règles d’admission de ce programme, qui s’adresse aux étudiants étrangers venus suivre une partie de leur formation au Québec. À partir de maintenant, leur domaine d’étude devra être ciblé par le gouvernement pour qu’ils puissent y postuler.

Informatique, génie et infirmières

Selon François Legault, le Québec fait amplement sa part. «Le Québec, quand on regarde les immigrants qu’on reçoit pour des raisons humanitaires, réfugiés, réunifications familiales, on en reçoit beaucoup plus, toutes proportions gardées, que n’importe quel endroit dans le monde», a-t-il insisté.

La CAQ veut maintenant concentrer ses efforts à recruter les étudiants qui répondent aux besoins urgents du marché du travail. «On a besoin de façon urgente de gens en informatique, en génie, en sciences infirmières et donc, ce qu’on veut le plus rapidement possible c’est recruter ces personnes-là d’abord».

«Briser des rêves»

Libéraux, solidaires et péquistes parlent d’une seule voix pour dénoncer ces modifications au PEQ, qui «brisent des vies et des rêves».

«On les a attiré au Québec, à grand renfort de publicité, partout en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ils sont formés chez nous, parlent notre langue, partagent nos valeurs et ils ont survécu à nos hivers», a soutenu le député libéral Monsef Derraji.

Le ministre Simon Jolin-Barrette écrit ses lois et ses règlements dans sa «tour d’ivoire» sans réfléchir aux conséquences humaines de ces décisions, déplore le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

«C’est la deuxième fois que ce ministre prend des décisions en immigration en oubliant complètement les personnes en chair et en os qui se cachent derrière les chiffres qu’il manipule dans son bureau de ministre», dit-il.

La péquiste Méganne Perry Mélançon signale que les étudiants internationaux sont intégrés «partout au Québec» et permettent à certains cégeps des régions de maintenir leurs programmes ouverts.