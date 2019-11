Un ado de 17 ans porté disparu à Victoriaville

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent de 17 ans porté disparu tard samedi soir, à Victoriaville.

Loïc Morin-Dugré a été vu pour la dernière fois vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’adolescent mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 79 kg (175 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et a une cicatrice dans le cuir chevelu à la hauteur du sourcil gauche.

Au moment de sa disparition, il portait une attelle au petit doigt de la main droite.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle avec la SQ au 1 800 659-4264.