Un mandat d’arrêt pour deux livres en retard

Une mère de famille du Michigan a découvert qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre elle pour deux livres en retard.

Melinda Sanders-Jones ne savait pas qu’elle avait en sa possession les deux livres en question jusqu’au jour où l’accès à la photocopieuse de la bibliothèque locale lui a été refusé. Un coup de fil à son fiancé lui permet de retracer les bouquins en retard dans une étagère de la maison.

Elle s’empresse évidemment de les retourner croyant recevoir une simple facture couvrant les frais pour l’oubli. «J’avais aucune idée que des accusations criminelles allaient être déposées», insiste-t-elle.

La femme ignorait toujours l’existence du mandat d’arrêt jusqu’à ce que son patron lui apprenne la nouvelle la semaine dernière. Ce dernier avait lancé des vérifications de routine sur les antécédents judiciaires de son employée afin de lui offrir une promotion.

«Mon patron m’a appelée pour me parler du mandat contre moi. J’ai été obligée de m’arrêter sur le bord de la route parce que je riais trop, raconte Mme Sanders-Jones. «Il m’a dit qu’il était sérieux. Je me disais "non, c’est pas vrai, c’est pas vrai que j’ai un mandat d’arrêt ".»

La bibliothèque affirme que des avis de retard sont envoyés après quelques jours, un mois, trois mois, et une dernière fois après 4 mois. Par la suite, les bouquins sont considérés volés. Des avertissements que Melinda Sanders-Jones affirme n’avoir jamais reçus.

L’emprunt remonte à un peu plus de deux ans. La jeune femme affirme qu’à l’époque, elle déménageait souvent car elle tentait de se libérer d’une relation abusive.

«Tout le courrier que je recevais durant ce temps, je ne le voyais pas, assure-t-elle. Ensuite, je me suis retrouvée dans une maison d'hébergement pour femmes violentées où l’adresse est confidentielle. Vous savez, j’ai dû changer de numéro de téléphone, j’ai dû changer toute ma vie.»

Après une première comparution, la prise de ses empreintes digitales et beaucoup d’anxiété, la mère de famille attend maintenant son prochain rendez-vous en cour, jeudi prochain, en espérant que les accusations contre elle vont tomber.