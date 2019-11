Une expérience hors du commun dans ce magasin de Brossard

Imaginez pouvoir faire l’essai d’un manteau dans des conditions réelles ou encore tester le confort d’un matelas de camping avant d’en faire l’achat.

Ce sera possible dès demain grâce aux nouvelles technologies que propose le magasin Sports Experts du quartier Dix30 à Brossard.

TVA Nouvelles a eu un accès exclusif pour tester ces nouveaux équipements, qui promettent une expérience client hors du commun.

«Une grande surface de vente, une stratégie de vente en ligne, beaucoup de produits (217 000 pour être exact) et une expérience de magasinage hors du commun, c’est un peu ce à quoi les clients s’attendent», affirme le propriétaire Paul-André Goulet.

Ainsi, des investissements chiffrés à plus de 20 millions de dollars permettent à la clientèle de tester la résistance au froid et l’étanchéité des manteaux, notamment.

Pour les adeptes de camping, il sera possible, en magasin, de faire l’essai d’un matelas sur un lit de roches.

Et le département des chaussures offrira un outil assez pratique. Grâce à un écran, vous pourrez consulter les fiches techniques des chaussures, mais aussi connaître leur disponibilité.

La superficie de 75 000 pieds carrés fait du magasin un des plus grands magasins de sport en Amérique du Nord, et certainement le plus grand du genre au Québec.