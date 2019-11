Un sinistré lors des inondations du printemps dernier en Outaouais ne décolère pas. Grâce à son ancienne voisine, il a eu accès à un courriel envoyé par erreur et contenant un échange entre deux fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique (MSP) se moquant de sa situation.

«La première réaction a été de beaucoup crier, pleurer, mon épouse et moi on en revenait justement pas», raconte Louis Sauvé.

Dans la communication en question, une fonctionnaire chargée du dossier de M. Sauvé écrit «Son témoignage lol». «Lol» étant l’acronyme de «Laughing out loud» et signifiant «éclater de rire».

Pour l’homme qui a été victime des inondations en 2017, puis en 2019, et qui continue de vivre avec les conséquences monétaires et psychologiques de ces sinistres, ce comportement est inacceptable.

«On perd tout, je perds mon nom, je perds un paquet de choses. [...] Et puis d’avoir deux fonctionnaires s’amuser à nos dépens, quand tout l’été, eux, ont eu leurs vacances. Nous, on n’en a pas eu de vacances», insiste-t-il. C’est ça que j’aimerais dire aux fonctionnaires, pour vous, c’est peut-être un numéro de dossier, mais pour nous, c’est nos vies.»

M. Sauvé critique également les politiciens qui font des promesses aux sinistrés. Il leurs reproche de vouloir gagner du temps et affirme qu’ils ne veulent même pas rencontrer les victimes des inondations.

«C’est inacceptable en 2019 de se faire traiter de la sorte, on est des payeurs de taxes, on est des payeurs d’impôts. Je n’essaie pas de faire de l’argent avec ça, je n’essaie pas de me faire du capital politique, j’essaie de survivre à un achat de condo.»

