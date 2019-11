Victor Mete propulse le Tricolore

Menés par Victor Mete, les joueurs du Canadien de Montréal ont offert une victoire de 5 à 4 face aux Bruins de Boston à Claude Julien, qui disputait son 1200e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en tant qu'entraîneur-chef, mardi soir, au Centre Bell.

L’organisation du Tricolore a également souligné le 1500e match en carrière du défenseur des Bruins Zdeno Chara, qui a été chaudement applaudi par la foule montréalaise.

Mete a connu tout un match pour l’équipe locale en touchant la cible à deux reprises. C’est lui d’ailleurs qui a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu. Il est revenu à la charge plus tard dans la rencontre avec son troisième but de la campagne.

Une pénalité du défenseur du Canadien en fin de période a toutefois mené au premier but des Bruins. L’attaque à cinq des visiteurs n’a eu besoin que de cinq secondes pour créer l’égalité.

C’est David Pastrnak qui a enfilé l’aiguille, pour une 15e fois cette saison, à l’aide d’un puissant tir sur réception. L’attaquant tchèque a ainsi prolongé à 13 sa série de matchs avec au moins un point.

Le Canadien a répliqué avec deux buts en 31 secondes en fin d’engagement. Tomas Tatar puis Paul Byron ont tour à tour touché la cible. Pour Byron, il s’agissait d’une première réussite cette saison.

C’est Ben Chariot qui a inscrit le but gagnant pour les favoris de la foule en milieu de troisième période.

Du côté des Bruins, Connor Clifton a marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Anders Bjork a aussi touché la cible, et s’est fait refuser un deuxième but en troisième période en raison d’un hors-jeu à la ligne bleue de son coéquipier Charlie Coyle.

Sean Kuraly a été l’autre marqueur des Bruins, qui ont subi un premier revers en sept matchs.

Tuukka Rask n’a pas connu sa meilleure sortie devant la cage des Bruins, cédant cinq fois sur 31 lancers. Pour sa part, Carey Price a repoussé 20 des 24 tirs dirigés vers lui.