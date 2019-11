Talons hauts, jupe, veston et grand sourire, Catherine Dorion s’était choisi tout un déguisement pour l’Halloween; celui de députée à l’Assemblée nationale. Un clin d’œil à elle-même rempli d’autodérision qui a soulevé l’ire. Mario Dumont avait choisi de ne pas en parler, mais ce matin, il ne mâche pas ses mots à l’endroit de la députée de Taschereau.

À LIRE AUSSI

Déguisement de Catherine Dorion: «qu’elle arrête de faire un show», dit Gaudreault

«On est tanné de Catherine Dorion. Elle est sur ce fameux pupitre où ont lieu beaucoup d’événements protocolaires. J’avais décidé de passer outre. Les médias, on est comme manipulé par Catherine Dorion. Elle veut juste que l’on parle d’elle, jamais pour les bonnes raisons d’ailleurs. Je me suis dit que je ne lui faisais pas de publicité, c’était assez», lance notre commentateur politique.

Toutefois, devant le tollé de protestations provoquées par le cliché de la députée solidaire chaussée de Dr. Martens ainsi que la plainte formulée au président de l’Assemblée nationale ainsi qu’au commissaire à l’éthique et à la déontologie par le PLQ, Mario Dumont prend position et revient sur la photo de la députée de 37 ans.

«C’est extrêmement prétentieux, elle se place toujours au-dessus des autres, c’est fondamental dans son personnage. Elle est cool et tous les autres sont des vieux quétaines qui s’habillent straight. Tous les autres sont pathétiques, les femmes l’ont vécu comme ça. Elle n’est pas la seule originale. C’est un peu une de ses prétentions ridicules. J’en ai connu des députés à l’Assemblée, un qui était poète et Gérald Godin avant moi. Il y en avait d’autres avant elle d’orignaux, mais ils se sont soumis, car la cause était plus grande que leur personnalité», formule Mario Dumont.

«Beaucoup de femmes ont été insultées, car elles s’habillent selon le protocole. Dans leur vie privée, elles ne s’habillent pas comme à l’Assemblée nationale, ça ne veut pas dire qu’elles sont toutes des petites niaiseuses qui suivent dans le rang alors que Catherine est cool. Je ne pense pas que c’est comme ça que toutes les autres femmes qui siègent à l’Assemblée nationale se sentent», poursuit notre commentateur politique.

Mario Dumont croit que la députée de Québec solidaire cherche les caméras et l’attention médiatique. «Je pense que c’est une fille intelligente, mais on n’est pas fou, on voit bien qu’elle veut attirer l’attention de toutes les manières», soutient Mario Dumont.

*** Voyez la suite de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut et ne manquez pas «Dumont» du lundi au vendredi 10h à LCN