80 ans et 60 ans de conduite sans accident

Lents et dangereux sont souvent des qualificatifs employés dans la population pour parler des aînés qui conduisent toujours leur véhicule même à un âge avancé.

Selon CAA-Québec, les personnes âgées sont loin d’être surreprésentées d'accidents de la route au contraire. D’après le dernier bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec, les 75 ans et plus ont été impliqués dans 3,9% des accidents de la route, et la grande majorité de ces accidents ont causé des dommages matériels seulement. Le groupe d'âge qui a été impliqué dans le plus grand nombre d'accidents est les 25-34 ans. Qu’en pensent les conducteurs. Notre journaliste Marie-Anne Lapierre les a sondés ce matin.

À LIRE AUSSI

Les aînés perçus comme dangereux sur les routes

«Je suis rendue à 80 ans et ça va bien encore», soutient une automobiliste qui s'était déplacée à l’épicerie au volant de son véhicule. Vous conduisez bien? lui demande la journaliste de TVA Nouvelles. «Oui, dit l’octogénaire en riant. Je n’ai jamais eu d’accident et ça fait 60 ans que je conduis.»

Les automobilistes devraient-ils passer à nouveau leur permis? «Je n’irais pas jusque-là. Je n’ai jamais eu de preuve si flagrante que les aînés sont des dangers sur nos routes», soutient un conducteur d’une trentaine d’années.

Les personnes âgées sont-elles plus dangereuses sur la route que les plus jeunes? «C’est vrai et c’est pas vrai, fait valoir pour sa part un aîné. N’importe qui peut être un danger pour la sécurité routière.»

Un autre homme est aussi questionné par notre journaliste.

«Je ne vois pas beaucoup de personnes âgées qui causent des accidents. En ce moment à Montréal, ce sont les bicycles (les vélos qui sont dangereux). Il y a des personnes de 80 et 90 ans et elles sont aussi lucides que vous», lance un aîné assis derrière son volant.