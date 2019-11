Deux frères réunis 83 ans plus tard

Les frères Lonnie James et Bob Burris se sont vus en personne cette semaine. C’était une première en 83 ans.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

En 1936, Lonnie James avait trois ans lorsque sa mère a donné naissance à Bob. Elle est cependant décédée sept jours plus tard. Leur père a alors pris la difficile décision de séparer la famille de huit enfants. Lui et trois de ses frères et soeurs sont allés vivre avec un autre couple en Floride.

Une sœur de M. James lui a souvent parlé de son petit frère, mais son nom et sa date de naissance avaient été changés. Le nom de famille original était Lukosky.

«Personne ne savait les noms de ses parents à l’époque, ce qui a compliqué nos recherches», a raconté M. James à la chaîne d’information CNN.

Lorsque sa fille a passé un test génétique via un site web de généalogie, elle a découvert une connexion avec Bob Burris. Ce dernier avait également passé un test pour confirmer sa nationalité. Il ignorait qu’il avait été adopté.

«Ma mère avait les cheveux roux, elle était irlandaise et je m’étais toujours considéré comme étant un Irlandais», a raconté M. Burris.

Ils tentent maintenant de bâtir une relation laissée en suspens pendant huit décennies.