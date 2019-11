Elizabeth Blouin-Brathwaite est fiancée

Des changements s'opèrent dans la vie d'Elizabeth Blouin-Brathwaite, et elle a voulu partager les bonnes nouvelles avec ses abonnés sur Instagram.

C'est avec une photo qui parle d'elle-même que la chanteuse a dévoilé deux nouveautés majeures qui sont venues modifier son quotidien.

On y remarque d'abord ses cheveux. Au cours des derniers mois, Elizabeth arborait une crinière rose bonbon qui était devenue partie intégrante de son look. Avant cela, elle portait les cheveux rouges. Or, on voit sur le cliché qu'elle a décidé de revenir au brun foncé.

On remarque également sa main, bien en évidence, sur laquelle on peut apercevoir une bague... Eh oui, l'artiste est désormais fiancée à son amoureux, David Beaudry Lemarbre.

Pour accompagner la photo, elle a évoqué un «retour aux sources». «Le renouveau...la revitalisante renaissance de soi. Comme la venue d’un doux printemps, la belle tournée du vent, tout change et grandit dans la magnificence de l’évolution du moment. Ceci, pour moi, est tout un moment», écrit-elle notamment.