Feu vert à la deuxième saison des «Honorables»

Grand succès du Club illico dévoilé en début d'année, la série «Les honorables» aura droit à une suite.

La mise en chantier de la deuxième saison du suspense psychologique a été amorcée par l'auteur Jacques Diamant. Les 10 épisodes, qui seront tournés au printemps et à l'été prochain, seront à nouveau réalisés par Louis Choquette.

L'histoire rependra là où elle a été laissée, soit alors que Ludovic Dessureaux (Patrick Huard) est arrêté et accusé de meurtre. Son clan, composé de son ex Lucie (Macha Grenon), sa fille Alicia (Mylène Mackay), son fils Raphaël (Olivier Gervais-Courchesne) et son frère Gaétan (Sylvain Marcel), prendra les choses en main afin de réparer cette injustice.

On ne sait pas encore quand il sera possible d'apprécier cette nouvelle intrigue.

Produits par Datsit Sphère en collaboration avec Québecor Contenu, les 10 premiers épisodes des «Honorables» peuvent être consommés en rafale sur Club illico. Lors de sa première semaine sur la plateforme, en janvier, la série a généré plus d'un million de visionnements. Elle a également été offerte sur les ondes de TVA cet automne.