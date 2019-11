Fini les formations dans des lieux exotiques pour les médecins de famille

Le congrès de formation en Thaïlande sera le dernier offert par la Fédération des omnipraticiens du Québec (FMOQ), à tout le moins sous la présidence du Dr Louis Godin.

Le Journal a révélé qu’une quarantaine de médecins de famille pourront recevoir jusqu’à 2100 $ en prime de formation pour des ateliers suivis lors d’un exotique voyage de 14 jours en Thaïlande.

Entre les excusions dans les temples bouddhistes, six demies-journées de formation sont offertes aux médecins de famille qui peuvent être remboursées par la RAMQ. Les généralistes doivent assumer les coûts d’inscription, de déplacement et d’hébergement, des frais qui sont toutefois déductibles d’impôt puisqu’ils sont associés à un congrès de formation accrédité.

Chaque année, la FMOQ organisait un voyage de ce genre à l’étranger pour ses membres. Devant le tollé suscité par cette pratique, les médecins généralistes ont décidé d’y mettre un terme.

«Le congrès en Thaïlande aura lieu, des éléments liés aux formations demeurant pertinents et les frais déjà encourus et engagés par les médecins participants étant plus que significatifs. Quoi qu'il en soit, il n’y a actuellement pas d’autres congrès à l’étranger, organisé par la Fédération, de prévu. Le Dr Godin a convenu avec la ministre (Danielle) McCann, hier matin, qu’il n’y en aurait plus tant qu’il serait président de la Fédération», a fait savoir la FMOQ, par l’entremise de la porte-parole Mélissa Turgeon.

La ministre de la Santé, qui avait vertement critiqué le congrès de formation en Thaïlande, s’est réjouie de l’engagement du Dr Godin à mettre fin à cette pratique.

«Je pense que les fédérations sont très conscientes de l’opinion de la population et qu’on ne peut plus accepter ça. Ces formations-là, elles peuvent être données au Québec», a souligné Mme McCann.

Punta Cana et Nouvelle-Zélande

Cette dernière estime que les formations au Club Med de Punta Cana et en Nouvelle-Zélande qui seront remboursées en partie par les deniers publics ne sont pas plus acceptables.

«La population, elle ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Ce n’est pas la chose à faire, c’est de l’argent des contribuables, une partie de ses frais-là qui sont réclamés, a insisté le ministre, à l’entrée de la réunion quotidienne des élus caquistes. On est rendu à la limite de la tolérance de la population là-dessus».

Durant l’entrevue accordée à notre Bureau d’enquête, le directeur scientifique des voyages à Punta Cana et en Nouvelle-Zélande, le Dr Gilles Brousseau, s'est dit convaincu que les médecins continueront à suivre des formations à l’étranger même si elle ne sont pas remboursée par la RAMQ.

La ministre McCann invite donc les docteurs à absorber tous les coûts de leur voyage. «Je pense que ce serait un bon geste à faire».