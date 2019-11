La liste de formations admissibles au PEQ doit être élargie, plaident les universités

Le recteur de l’Université de Sherbrooke et président du conseil d’administration du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI), Pierre Cossette, estime que le gouvernement Legault doit revoir la liste des professions et diplômes admissibles au Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Il déplore que de nombreux domaines de formation ne se retrouvent pas sur cette liste, malgré l’importance qu’ils auront dans les prochaines années au Québec. «On demande une plus grande ouverture, puisque ce n’est pas la volonté du gouvernement de revenir à l’ancien programme», a-t-il dit, se déclarant ouvert à discuter avec le gouvernement.

Notons que seuls 7 programmes de doctorat et 24 programmes de maîtrise figurent sur cette liste.

Une vision limitée

Le recteur de l’Université de Sherbrooke prend en exemple la décarbonisation de l’économie, un enjeu qui mobilise l’apport de plusieurs professionnels de l’environnement. Néanmoins, aucun programme supérieur en chimie, en biologie, en environnement ou en ingénierie chimique n’est inclus sur la liste des formations admissibles.

Dans un contexte où le Québec est très bien positionné comme terre d’accueil à l’international, Pierre Cossette se dit inquiet que des étudiants brillants préfèrent la Californie ou l’Europe au Québec.

«Si on regarde les besoins futurs de la société, il y a beaucoup de recherche et on a besoin d’attirer les meilleurs talents, rappelle-t-il. On aimerait que la perspective soit plus large.»