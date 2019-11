«On a aussi le devoir de faire preuve d’humanité»: Legault se prononce sur le droit acquis

François Legault a confirmé avoir pris la décision de faire profiter les étudiants et travailleurs étrangers d’un droit acquis concernant le Programme de l'expérience québécois (PEQ), s’ils sont arrivés au Québec avant le 1e novembre 2019.

Cette décision, prise en concert avec le ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette hier soir, est survenue après une journée forte en émotions à l’Assemblée nationale.

«On a été touchés par les témoignages [des étudiants et travailleurs étrangers]. On a promis de faire des changements et de les faire le plus rapidement possible, mais on a aussi le devoir de faire preuve d'humanité» a ajouté François Legault, pour justifier sa décision.

François Legault a rappelé l'enjeu de l'écart de richesses qui a poussé son parti à réformer le PEQ, ce qui explique en partie ses plus récentes décisions en matière d'immigration.

«Il est important de se concentrer dans les domaines où il nous manque de personnel où il y a de la valeur ajoutée, comme l'informatique ou le génie» conclut le premier ministre.