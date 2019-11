Où vont vos sacs remplis de feuilles mortes?

Accumulation de feuilles en bordure de rue, branches brisées et autres arbres tombés: la collecte des résidus verts se poursuit à Montréal. TVA Nouvelles a suivi les travailleurs sur le terrain.

Une centaine de camions déchargent chaque jour leur cargaison de résidus verts au complexe environnemental de Saint-Michel, un site de 192 hectares. Le compost sera ensuite utilisé pour les parcs l’année prochaine ou retourné aux citoyens à la fin de l’hiver.

La Ville de Montréal recommande à ses citoyens de mettre les feuilles mortes dans des sacs, de papier de préférence, ou encore dans un contenant rigide réutilisable.

En plus des feuilles mortes, la ville collecte les résidus de nettoyage de jardins, de potagers et d’arbres fruitiers, les rognures de gazon et les branches qui n’excèdent pas un mètre de long et un diamètre de cinq cm.

La collecte doit se poursuivre jusqu’à l’apparition des premiers flocons. Ensuite, les écocentres acceptent les résidus verts en tout temps durant la saison.