Le ministre Jolin-Barrette, qui avait manié d’une main de maître l’épineux dossier de la laïcité, semble maintenant accumuler les fautes, souligne Jonathan Trudeau, en particulier dans le cas de la réforme sur l’immigration.

Le volet Programme expérience Québec est un fiasco depuis les 48 à 72 dernières heures. L’annonce du test des valeurs la semaine dernière a aussi donné du fil à retordre au ministre, tout comme le volet des services obligatoires en français aux nouveaux arrivants «qui ne tient pas la route».

«Dans les trois grands volets qu’il a annoncés la semaine dernière, il y a des faiblesses à tous les niveaux», souligne Jonathan Trudeau.

Et ces récentes difficultés du ministre risquent de rendre quelques membres de son entourage plus heureux que d’autres, laisse entendre Stéphane Bédard.

«Lui, c’est un premier de classe, et il pensait qu’autour de lui il n’avait que des amis. Je suis sûr que dans son caucus et autour de la table du conseil des ministres, il y en a qui sont contents qu’il ait reçu une jambette, dit-il. Comme disait Robert Bourassa, tes ennemis sont derrière toi et à tes côtés.»

À ce sujet, Jonathan Trudeau rappelle que les «deux petits jeunes», soit Simon Jolin-Barrette et Geneviève Guilbault, ont une cible dans le dos depuis le premier jour de la formation de ce conseil des ministres.

«C’est certain qu’il y en a qui les regardent, les jeunes premiers, et s’ils peuvent se péter la marboulette, il y en a qui ne pleureront pas trop.»

Une écoute «tardive»

Le ministre Simon Jolin-Barrette dit avoir fait preuve d’écoute et d’empathie, ce qui explique sa volte-face sur la question de la clause de droits acquis des étudiants internationaux. Mais les analystes de «La Joute» n’y croient pas.

L’analyste politique Stéphane Bédard croit plutôt que le ministre a été pragmatique devant le tollé suscité par sa mesure. Son collègue Jonathan Trudeau a lui aussi accroché sur la réponse du ministre.

«Quand Simon Jolin-Barrette dit qu’il a été à l’écoute... des fois on parle d’écoute sélective, dans son cas c’est de l’écoute tardive», dit-il.

«Et le premier ministre et Simon Jolin-Barrette semblaient manquer totalement d’empathie à la période des questions alors qu’il y avait des gens en pleurs dans les tribunes, rappelle-t-il. Même chose dans l’entrevue que Simon Jolin-Barrette a accordée à “La Joute”. On ne sentait pas du tout, du tout, pas une once d’empathie.»

C’est avant tout la crainte de voir un ressac à plus long terme frapper la formation politique qui a motivé ce changement de cap, estime Jonathan Trudeau.

