330 plants de cannabis saisis à Labelle

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) assisté par des membres du Centre de service de Saint-Sauveur ont mené deux perquisitions liées à la production de cannabis, mardi, à Labelle dans les Laurentides.

Au cours de l’une des perquisitions, qui s’est déroulée sur le chemin de Sainte-Lucie, les policiers ont saisi plus de 330 plants de cannabis, plus de 5 kilos de cannabis en vrac, plus de 450 boutures de cannabis, plus de 200 grammes de cocottes de cannabis et de l’équipement servant à la production du cannabis.

Un homme de 51 ans a été arrêté. Il pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis.