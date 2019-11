La saison de ski pourrait débuter dès la semaine prochaine

Le temps froid et la neige annoncés pour les prochains jours en réjouissent plusieurs dont les amateurs de ski qui pourront vraisemblablement se lancer sur les pistes dès la semaine prochaine. C’est du moins ce que souhaite le propriétaire de la station de ski du Mont Saint-Bruno, Michel Couture.

«De la façon que ça s’annonce, je pense qu’on va faire une ouverture canon!»

Déjà toute son équipe est au travail afin de lancer la saison. Avec plus de 60 cannons à neige à haute efficacité, le propriétaire est confiant de pouvoir offrir de nombreuses pentes aux skieurs sous peu.

«On s’attend d’avoir quatre remontées mécaniques ouvertes dans les prochains jours, on va avoir un petit redoux dimanche, sauf que globalement, ce n’est pas très inquiétant. C’est juste au-dessus de zéro», affirme M. Couture.

Au-delà de la température parfois très variable au Québec, un autre défi attend les propriétaires de station de ski cette année, le manque de main-d’œuvre.

«C’est certain que le dossier de la main-d’œuvre est un gros enjeu, explique Michel Couture. C’est sur que là ça fourmille, il reste plein de beaux postes, tout le monde veut se joindre à la station. Sauf que ça tarde toujours beaucoup plus. Une station comme ici, on est plus que 1000 employés. Je vais vous dire, c’est un défi quand on veut mettre à l’emploi au-dessus de 950 personnes en dedans de 70 jours.»

Voyez l’entrevue complète accordée à Julie Marcoux dans la vidéo ci-dessus.