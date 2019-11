C’est un cadeau de Noël à l’avance de plusieurs milliers de dollars pour les familles québécoises qui a été annoncé par le ministre des Finances, jeudi. Des mesures «concrètes» qui feront une différence dans la vie des Québécois, saluent les analystes de «La Joute».

«Pour une fois, on ne parle plus uniquement en nombre de cafés par semaine. On a été bon là-dessus les dernières années. [...] Non, là on parle en termes de voyages dans le sud», s’est réjoui l’analyste politique Jonathan Trudeau.

Le chroniqueur Mathieu Bock-Côté a, lui, applaudi une «réorientation budgétaire des finances publiques» vers le commun des mortels.

«On dit que les familles – et la classe moyenne plus largement – ne sont pas simplement là où on va pomper les ressources, mais aussi là où on va les redistribuer», souligne-t-il.

Il ajoute que le grand reproche des citoyens envers l’État providence, en Occident, est d’en donner beaucoup aux véritables déshérités, pendant que les riches trouvent le moyen de s’en tirer et que la classe moyenne écope.

«Une politique alignée sur le commun des mortels, globalement, c’est un bon choix politique et c’est un bon choix pour le Québec», salue-t-il.

