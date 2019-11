La pique du premier ministre François Legault à l’endroit du président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, n’a pas été accueillie avec le même enthousiasme sur le plateau de «La Joute»

«C’est sûr que Michel, ce qu’il veut, c’est le plus de main-d’œuvre possible. C’est un jeu d’offre et de demande: plus il y a de main-d’œuvre au Québec, plus on peut garder les salaires bas, plus on est capables de trouver des employés à 12 $, 15 $ de l’heure», a laissé entendre M. Legault plus tôt jeudi.

Pour Mathieu Bock-Côté, s’en prendre au patronat de la sorte relève d’une forme de courage politique.

«Ça faisait longtemps qu’on attendait que quelqu’un dise que le patronat a un intérêt objectif à faire pression à la baisse sur les salaires. Fondamentalement, ce qu’il veut, c’est de l’immigration pour avoir de la main-d’œuvre à bon marché», a plaidé le chroniqueur.

Selon ce qu’il avance, la pénurie de main-d’œuvre actuelle en est une qui concerne les emplois à bas salaires et non spécialisés et moins de diplômés universitaires, comme l’estime l’analyste politique Jonathan Trudeau.

«On parle de travailleurs diplômés, on ne parle pas de travailleurs mexicains qui vont dans les champs cueillir les fraises», dit ce dernier.

Selon lui, les entreprises appellent les chambres de commerce pour leur parler du manque d’employés, et non pas de leur salaire.

«Le débat qu’on a actuellement, c’est autour de gens qui viennent faires des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats, pour pouvoir nous aider à innover et à faire notre marque un peu partout», argumente Jonathan Trudeau.

Celui-ci compare d’ailleurs son collègue et le premier ministre à des automobilistes en sens inverse sur le pont Samuel-De Champlain.

«Avec tout mon respect, j’ai l’impression qu’on assiste à la bonne vieille blague des deux personnes – peut-être toi et François Legault – qui circulent en sens inverse sur le pont Samuel-De Champlain, voient toutes les voitures arriver en sens inverse face à eux, et qui se disent qu’ils sont fous ces gens-là!»

