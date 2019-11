Un automobiliste fracture le fémur d’un enfant et n’appelle pas la police

Sur son vélo afin de retourner à l’école mardi dans Hochelaga-Maisonneuve, le jeune Mathy, 11 ans, s’est fait heurter par un automobiliste qui n’a pas cru bon de contacter la police ni les parents de l’enfant.

«On a sorti le vélo de sous la voiture. Il n’est pas venu me voir, il est resté à côté de la porte (de son véhicule). Il m’a juste demandé si ça allait bien. Vu que j’étais sur le choc, j’ai dit oui, car je ne sentais aucune blessure», a raconté Mathy à TVA Nouvelles.

L’enfant s’est fait renverser vers 12h45 à l’angle des rues Hochelaga et Létourneux. L’automobiliste est sorti rapidement de son véhicule, s’est informé sommairement de son état de santé et est reparti sans contacter les secours et les parents de Mathy.

C’est en se remettant sur pied que le garçon s’est aperçu que ça n’allait pas.

«Il a une fracture du fémur et il avait mal à la hanche. Nous avons passé huit heures à Sainte-Justine pour prendre les radiographies et tout vérifier», précise le père du gamin.

Délit de fuite

Mathy croit que la voiture qui l’a heurté est une berline beige ou dorée. Son conducteur portait un chapeau blanc comme celui des cuisiniers toujours selon les souvenirs de l’enfant.

Son père souhaite que l’automobiliste se rapporte au SPVM, tout en ne lui jetant pas la pierre.

«On lui demande seulement d’appeler la police pour nous dire c’est qui et nous mettre au courant. Un accident, ça arrive à tout le monde. C’est pour le fait de ne pas nous avoir appelé», dénonce le papa.

Le SPVM recherche le conducteur pour délit de fuite. Ce dernier était tenu de rester sur place et de contacter les policiers.