Un projet immobilier de 315 M$ à la tête des ponts du côté de Lévis

Situé à la tête des ponts et évalué à 315 millions $, un des projets immobiliers privés les plus imposants à Lévis changera le visage de ce secteur névralgique dans les prochaines années, a appris Le Journal.

L’annonce officielle et les détails du mégaprojet seront révélés jeudi matin par Humaco Stratégies, l’entité de développement immobilier du Groupe Humaco, entreprise lévisienne spécialisée en construction.

Selon les documents obtenus hier soir par Le Journal, Cocité Lévis est «un quartier urbain à usages mixtes» qui comptera une douzaine de bâtiments.

Le résidentiel (1000 unités), le commercial (58 000 pieds carrés) et les bureaux (218 000 pieds carrés) vont côtoyer un hôtel de 150 chambres et une résidence pour aînés de 450 portes.

La mise en chantier débutera en mars 2020 pour se terminer en 2026.

Groupe Humaco dit posséder un terrain de 600 000 pieds carrés dans ce secteur stratégique. «Il y a un potentiel de 1 million de pieds carrés (en cours de négociation avec les propriétaires actuels)», fait-on savoir.

Intégration harmonieuse

Le promoteur insiste sur l’importance «d’assurer l’intégration harmonieuse de Cocité Lévis dans son milieu» en mettant en place des mécanismes d’information et d’échanges avec la population dès le début du projet. «Un vaste stationnement en sous-sol et étagé permettra non seulement de limiter la perte d’espaces en surface et les îlots de chaleur, mais il facilitera aussi les déplacements entre les immeubles, beau temps mauvais temps», précise-t-on. On mentionne également que les boisés occupent 30 % de la superficie totale du terrain développé.

Les promoteurs du quartier vont insister ce matin sur «le potentiel immense de ce secteur de Saint-Nicolas qui jouxte le fleuve et d’importants axes routiers».

Selon eux, «avec l’intégration du réseau structurant de transport en commun de Lévis et du réseau cyclable existant, Cocité Lévis contribue à la vision de la Ville de Lévis qui vise la densification de secteurs clés».

Fait à noter, ce quartier se donne pour mission de «redonner du temps de qualité, notamment en réduisant les temps de déplacement».

Début de la construction en 2020

La construction du premier immeuble de copropriétés débutera au printemps 2020 pour se terminer en 2021. Il comprendra 88 logements sur 10 étages. Groupe Humaco évalue les revenus fiscaux supplémentaires pour la Ville de Lévis à plus de 70 millions $ au cours des 15 prochaines années.

Le maire Gilles Lehouillier, qui sera présent à l’annonce d’aujourd’hui, verra dans ce projet l’illustration de «l’attractivité de la Ville de Lévis et la justesse de notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel».