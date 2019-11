Des revenus en hausse de 17% de Fiera Capital

Corporation Fiera Capital a affiché au troisième trimestre des revenus de 160 millions $, en croissance de 17 % ou 22,9 millions $, par rapport à la période correspondante de l’an dernier.

Les actifs sous gestion de Fiera Capital ont atteint 164,7 milliards $ au 30 septembre, a-t-on annoncé vendredi après-midi, par communiqué. Il s’agit d’une hausse de 15 % par rapport à la période correspondante, un an plus tôt.

En outre, Fiera a rapporté une perte nette de 4,6 millions $ ou 0,05 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 1,1 million $ ou 0,01 $ par action au troisième trimestre de 2018.

«Au cours du troisième trimestre, nous avons mis l'accent sur l'intégration de nos récentes acquisitions et sur la mise en place d'une solide plateforme mondiale de TI et d'opérations», a dit Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.

«Depuis la fondation de Fiera Capital il y a 16 ans, nous avons affecté nos capitaux au développement et à l'accroissement de notre plateforme de placement. Aujourd'hui, nous présentons une vaste gamme de stratégies de placement fructueuses et concurrentielles, ce qui nous place en meilleure position que jamais auparavant pour nous démarquer et servir nos clients à l'échelle mondiale.»

Fiera Capital dit s’appuyer sur trois volets pour la prochaine phase de croissance des capitaux qu’elle gère.

«Nous mettrons l'accent sur l'amélioration de nos capacités de distribution pour tirer parti de notre solide gamme de stratégies de placements maintenant en place, nous investirons dans la consolidation de notre plateforme technologique et nous continuons à gérer efficacement notre endettement», a ajouté M. Desjardins.