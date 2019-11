Le gouvernement Legault suspend sa réforme du PEQ

Le gouvernement Legault met sur la glace sa réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) après avoir reconnu vendredi que son ministre avait utilisé une liste de pénurie «faite il y a deux ans» pour établir ses nouveaux critères controversés.

«On est parti d’une liste qui a été faite il y a deux ans, et on l’a bonifiée», a confirmé le premier ministre François Legault en marge de l’annonce de la relance de l’usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec.

Vendredi, Le Journal a révélé que la liste de professions en pénurie utilisée par le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, était vieille de deux ans, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines professions en demande sont absentes du PEQ.

«On va continuer de l’utiliser»

Or, en mêlée de presse, François Legault a dit qu’il prévoyait continuer d’utiliser la fameuse liste pointée du doigt notamment par le Conseil du Patronat (CPQ) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

«La liste était utilisée et elle va continuer d’être utilisée pour mieux orienter nos jeunes. Le but visé au début, c’était d’avoir une liste des besoins des entreprises, on va l’utiliser pour les jeunes», a-t-il expliqué.