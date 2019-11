L'ex-président brésilien Lula a été libéré vendredi, accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison à Curitiba, après plus d'un an et demi d'incarcération.

Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, est sorti à pied du siège de la police fédérale où il était incarcéré après avoir été condamné pour corruption, embrassant chaleureusement des sympathisants et saluant la foule d'un poing levé, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Plus de détails à venir...