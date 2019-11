Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dévoilera «dans les prochains jours» des mesures destinées aux familles dont l’enfant fréquente une garderie non subventionnée et qui ne pourront profiter du retour au tarif unique annoncé jeudi par le gouvernement dans sa mise à jour économique.

Le gouvernement a rétabli le tarif unique en CPE et en garderie subventionnée à 8,25 $ par jour. Injustice, dit l’opposition, qui déplore que les parents d’enfants en garderies non subventionnées aient été oubliés par le ministre des Finances Éric Girard.

«C’est un retour au tarif unique dans les CPE et les garderies subventionnées, mais il n’y a pas de cachettes. C’est ce qu’on a annoncé en campagne électorale et on a tenu notre engagement trois années plus tôt que prévu», s’est défendu le ministre Lacombe.

Les critiques de la mesure argumentent que les parents qui envoient leur enfant dans ce genre de milieux se retrouvent parfois doublement pénalisés. D’abord parce qu’ils sont obligés de le faire en raison du manque de places disponibles en garderies subventionnées, ensuite parce qu’ils devront payer plus cher pour le faire.

S’il souligne que dans plusieurs cas, la famille choisit une garderie non subventionnée parce qu’elle offre des atouts que d’autres garderies n’ont pas, le ministre Lacombe tient également à rassurer les parents déçus par ce qui a été annoncé jeudi.

«Il faut faire quelque chose pour les garderies non subventionnées, pour les parents dont les enfants fréquentent ces milieux-là», a-t-il insisté, promettant qu’il «dévoilerait ses intentions dans les prochains jours».

«Ce sera une bonne nouvelle», promet-il.

Ce sont 235 000 enfants et 140 familles qui sont touchées par le retour au tarif unique, contre 70 000 qui s’en trouvent écartées, un nombre auquel il faut ajouter les enfants fréquentant des milieux de garde non régis par le ministère de la Famille.