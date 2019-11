Second Cup: la compagnie mère souhaite changer de nom

La compagnie qui détient et exploite les chaînes Second Cup a annoncé vendredi qu’elle souhaite prendre le nom Aegis Brands.

L’entreprise a également confié son intention de faire de nouvelles acquisitions dans les secteurs de la restauration, du café et du cannabis.

«Nous avons créé Aegis avec l'intention de bâtir un portefeuille de marques sensationnelles qui pourront croître et prospérer en ayant accès à nos ressources et notre expertise, a dit Steven Pelton, président et chef de la direction de Second Cup CAFÉ & Cie, qui assurera la fonction de chef de la direction de la société Aegis Brands.

«Nous entendons laisser chaque société sous la bannière Aegis agir de façon indépendante, et nous travaillerons avec elles en partageant notre expertise et nos services afin de soutenir leur succès», a dit M. Pelton.

Les actionnaires de l’entreprise The Second Cup doivent approuver la nouvelle désignation lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, en mai 2020.