Suspension du PEQ: Michel Leblanc dit que François Legault a fait preuve de leadership

Après avoir fait l’objet d’une sortie publique du premier ministre François Legault pour sa critique de la réforme du programme des étudiants étrangers, le grand patron de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a vanté le leadership du premier ministre vendredi pour sa volte-face dans ce dossier.

«La décision du premier ministre François Legault de suspendre la réforme du PEQ [Programme de l'expérience québécoise] est la bonne décision dans les circonstances, a indiqué M. Leblanc, dans un communiqué en début de soirée. [...] Le premier ministre vient de faire preuve de leadership.»

Plus tôt cette semaine, François Legault avait rejeté les critiques, notamment de la communauté d’affaires, relativement à la refonte du programme de son ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette.

«C’est sûr que Michel, ce qu’il veut, c’est le plus de main-d’œuvre possible, avait dit le premier ministre. C’est un jeu d’offre et de demande : plus il y a de main-d’œuvre au Québec, plus on peut garder les salaires bas, plus on est capables de trouver des employés à 12 $, 15 $ de l’heure.»

Vendredi, en fin d’après-midi, après plusieurs jours de controverse au sujet de sa refonte du programme, le ministre Jolin-Barrette a annoncé qu’il allait réexaminer la question.

«[...] le gouvernement du Québec annonce la suspension temporaire des modifications au Programme de l'expérience québécoise (PEQ), a dit le ministre, dans un communiqué. Les listes des domaines de formation en demande et des emplois en déficit seront révisées en collaboration avec les acteurs concernés.»