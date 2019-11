Un projet immobilier de 55 M$ verra le jour à Lebourgneuf

Un nouveau projet immobilier de 13 étages évalué à 55 millions $ sortira de terre à Lebourgneuf, a appris Le Journal. L’immeuble de 187 unités sera situé à quelques pas des Galeries de la Capitale.

Les travaux pour le complexe baptisé Le Huppé ont commencé jeudi. La livraison des condos locatifs est prévue pour juin 2021. C’est le groupe Immostar qui pilote le dossier.

Pour ce nouveau développement, le promoteur de Québec souhaite se distinguer de ses compétiteurs en obtenant la certification WELL, qui se base sur la santé et le bien-être des êtres humains. La direction affirme qu’elle sera la première à obtenir ce statut pour un immeuble dans la région.

«On veut que les gens se sentent bien. Même nos cages d’escalier vont être animées. Par exemple, au deuxième niveau, il pourrait y avoir un mot sur un mur, comme “vous venez de perdre 25 calories”. On veut que les gens utilisent ces espaces moins populaires», note François Pelchat, vice-président marketing chez Immostar.

«On prévoit aussi donner des conseils de nutrition au moins une fois par mois aux résidents en fonction de la période de l’année et des légumes disponibles. Il y aura aussi des exemples de recettes», ajoute-t-il.

Tout-inclus

L’édifice sera construit au 2010, boulevard Lebourgneuf. Des 187 condos locatifs, on retrouvera 45 unités de prestige situées aux étages supérieurs. Le Huppé proposera une formule tout inclus, comprenant les électroménagers, un stationnement souterrain et les coûts d’énergie.

Les occupants pourront également profiter d’une piscine intérieure, d’une salle d’entraînement, d’espaces communs, d’une terrasse et d’un potager communautaire.

«La totalité de l’énergie provenant de l’ensoleillement ou des gains internes sera récupérée et redistribuée», explique l’ingénieur chez LGT Denis Rioux, qui collabore au projet.

La certification WELL a été développée par l’International Well Building Institute (IWBI) aux États-Unis. Aujourd’hui, on compte près de 3850 édifices certifiés WELL ou en attente de certification dans 58 pays.

Au cours des dernières années, Immostar a réalisé plusieurs projets immobiliers dans la grande région de Québec, notamment les Loges Saint-Nicolas. Il s’agit d’un développement qui comptera au total 850 unités.