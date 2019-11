L’Australie du nord au sud à bord d’un train mythique

Il a fière allure, The Ghan, qui célèbre ses 90 ans cette année. Le rouge vif de sa locomotive contraste avec la douceur argentée des wagons, qui semblent s’aligner à l’infini sur les rails. À bord, plus de 250 passagers s’apprêtent à quitter Darwin, métropole du Territoire du Nord, à environ quatre heures et demie de vol de Sydney.

Monter à bord de ce train de légende, c’est un peu comme prendre part à un «voyage dont vous êtes le héros». Dans le cadre de sa traversée de quatre jours appelée «The Ghan Expedition», Great Southern Railway invite les passagers à prendre part à des excursions quotidiennes. Sitôt à bord, on nous demande de faire des choix parfois déchirants. Une croisière dans le parc national Nitmiluk ou une initiation à la vie dans l’arrière-pays («outback») avec le chanteur et guitariste Tom Curtain? Une aventure en hélicoptère pour aller voir le légendaire rocher Uluru moyennant un «léger» supplément de 1250 $ ou une randonnée (incluse dans le forfait) du côté de Simpson Gap?

1ere escale: Katerine

Nous quittons Darwin au petit matin. En début d’après-midi, le train s’arrête à Katerine pour une première demi-journée d’activités. Dans le parc national Nitmiluk, nous découvrons des peintures rupestres réalisées il y a environ 10 000 ans. «Les crocodiles qui vivent en eau douce sont généralement inoffensifs», souligne le guide, alors qu’un petit groupe sillonne les gorges de la Katerine River. Par contre, ceux des eaux salées, qui se trouvent tout en haut de la chaîne alimentaire, sont sans pitié, nous apprend-il ensuite. Pas étonnant que des panneaux mettent en garde les visiteurs près des plages de Darwin!

2e escale : Alice Springs

Après une première nuit à bord du train, nous débarquons à Alice Springs, à mi-chemin entre Darwin et Adélaïde. Quelque 1500 km la sépare de ces deux villes. Immortalisée au cinéma, notamment dans «Priscilla Queen of the Desert» et «Kangaroo Jack», la ville porte le nom d’une femme n’y ayant jamais mis les pieds, soit l’épouse de Charles Todd, qui a dirigé la mise en place du télégraphe, et de sources qui se sont avérées être de simples trous d’eau. N’empêche, Alice Springs a joué un rôle clé dans l’histoire du pays, permettant la transmission de nouvelles beaucoup plus rapidement. Avant l’instauration du relais télégraphique, il fallait des mois avant qu’un message traverse l’Australie!

Dans le parc national Simpson Gap, non loin d’Alice Springs, nous découvrons le gommier fantôme («ghost gum tree»), espèce d’eucalyptus à la forme patibulaire. Si les plantes de brousse, nombreuses et variées, piquent la curiosité, ce sont les wallabies des rochers, petits marsupiaux qui se confondent avec le paysage et se déplacent avec une agilité surprenante, qui volent la vedette.

Le soir venu, un banquet en plein air au Relais télégraphique permet d’admirer le ciel étoilé, avant de revenir dormi dans le train. Magique.

3e escale: Coober Pedy

Voilà un village particulièrement intrigant. Ici, la moitié des 2000 habitants de 45 nationalités différentes habitent des maisons troglodytes afin d’échapper aux températures extrêmes. Pourquoi autant de diversité dans un endroit aussi désertique et perdu au milieu de nulle part? La mine d’opale... On y croise une galerie de personnages tous plus surprenants les uns que les autres.

Une balade du côté du Breakaways Conservation Park donne un aperçu de l’aridité du territoire.

Dernière escale: Adélaïde

La charmante Adélaïde conclut ce voyage en train. On y reste un jour ou deux de plus, le temps d’aller flâner dans son marché et ses parcs, qui longent le fleuve Torren. De là-bas, il est facile de poursuivre l’exploration jusqu’à Kangaroo Island, accessible en bateau ou en avion. Si vous disposez de peu de temps et souhaitez maximiser l’expérience, l’agence Exceptional Kangaroo Island propose une fantastique excursion d’un jour qui nous permet de voir des kangourous, des koalas et de déguster un succulent repas préparé en pleine brousse par le guide. Inoubliable.

Sydney et les Blue Mountains

Faire escale à Sydney, dont les superbes plages accessibles en transport en commun font partie des atouts indéniables, et dans les mythiques Blue Mountains, s’avère une excellente idée pour débuter ou conclure un voyage en Australie, même s’il faut tenir compte des distances.

Les Blue Mountains nous transportent dans un autre monde en à peine deux heures de train depuis Sydney. Bien que plusieurs s’y rendent pour une excursion d’un jour, nous vous recommandons fortement d’y passer plus de temps, histoire d’explorer les multiples sentiers de randonnée, de vous extasier devant les paysages spectaculaires de la vallée de Jamieson, de vous emplir les poumons d’air parfumé à l’eucalyptus et de mieux comprendre la culture aborigène. Un bon point de départ pour s’y initier est d’ailleurs le Waradah Centre, où un spectacle résume l’histoire de l’Australie en 30 minutes.

L’hôtel Lilianfels Blue Mountains Resort and Spa est parfait pour les visiteurs qui voyagent sans voiture. On s’y rend depuis la gare en quelques minutes de taxi. Les sentiers et les points de vue les plus spectaculaires sur les rochers des Trois sœurs sont ensuite accessibles à pied. Il faut absolument s’offrir un repas au fabuleux restaurant Darley’s.

Infos pratiques

THE GHAN:

• Il est possible de prendre part à des voyages de deux à quatre jours à bord du train The Ghan, en version régulière ou expédition. Prix du forfait «expédition» de quatre jours et trois nuits, en formule «tout compris»: à partir de 2099 $ AUS (à peu près équivalent au dollar canadien).

• Certaines excursions sont proposées seulement à des périodes précises de l’année.

• Selon la saison, il est possible d’explorer différents parcs nationaux près de Darwin, avant le départ, dont le fameux parc national de Kakadu, qui rappelle le personnage de Paul Hogan, à jamais associé aux clichés du Territoire du Nord. C’est d’ailleurs ici que «Crocodile Dundee» a été en partie tourné.

• Si on fait escale à Sydney, il faut absolument découvrir la collection aborigène de l’Art Gallery of NSW.

* Ce voyage a été rendu possible grâce à Tourism Australia, Great Southern Rail, South Australia Tourism Commission et Destination NSW.