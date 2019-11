Une fausse infopub pour critiquer un projet de loi, une famille de mormons massacrée, le cri du coeur d’étudiants internationaux installés au Québec et un couple décide de s’éteindre ensemble grâce à l’aide médicale à mourir. Voici les vidéos qui ont marqué l’actualité de la semaine.

Lundi

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a réalisé un coup d’éclat, diffusant sur Facebook une parodie d’infopub afin de critiquer la loi 34 sur les tarifs d’Hydro-Québec.

La vidéo a beaucoup fait réagir, s’attirant autant des commentaires élogieux que très critiques.

Mardi

Histoire horrible en provenance du Mexique alors qu’au moins trois femmes et six enfants de religion mormone ont été tués dans une violente embuscade. Les images de la voiture calcinée et criblée de balles ont fait le tour de la planète.

Avant que le gouvernement Legault ne suspende sa réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), de nombreux étudiants se sont tournés vers les médias pour témoigner de leur situation. L’entrevue de deux d’entre eux avec Julie Marcoux s’est avérée marquante.

Mercredi

Le reportage racontant la touchante réunion de deux frères après avoir été séparés 83 ans a marqué les esprits.

Jeudi

Un couple de Laval marié depuis près de 50 ans a obtenu l’aide médicale à mourir au même moment, en toute douceur, la semaine dernière. Leur histoire a touché une corde sensible.

Vendredi

Un passionné d’électronique a installé 14 000 lumières de Noël devant chez lui. Il est venu expliquer son projet à LCN.