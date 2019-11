Silence forcé pour Miley Cyrus

Ce qui semblait être au départ une douleur aux amygdales s’est révélé un problème beaucoup plus grave pour Miley Cyrus.

La chanteuse a dû être hospitalisée et se faire opérer les cordes vocales, ont rapporté plusieurs sources au magazine People. Cette chirurgie tombe à un bien mauvais moment : elle était en train de travailler sur de nouvelles chansons et a dû mettre un stop à ses enregistrements et à ses performances.

Les médecins ont été clairs avec la diva. Afin de récupérer sa voix, elle devra être plusieurs semaines en silence afin de ménager ses cordes vocales et de prendre du mieux.

Vendredi, son nouveau copain, Cody Simpson, a semblé faire allusion à sa chirurgie dans une publication où on les voyait tous les deux, accompagné sur mot «Succès».

Une autre source près de Miley a indiqué à People qu’elle «se portait très bien et qu’elle reviendrait en force l’an prochain».