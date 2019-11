Jusqu'à 20 centimètres de neige attendus à Montréal

Les habitants du sud du Québec qui tardaient à mettre de l'ordre dans leur cour et à sortir les pelles à neige doivent se dépêcher, puisque jusqu'à 20 cm de neige sont attendus d'ici mardi à Montréal.

Jusqu'ici plutôt épargnées par la neige, exception faite de quelques flocons tombés dans les derniers jours, la métropole et ses banlieues devraient renouer assez subitement avec l'hiver, et ce, dès lundi soir.

Dans une alerte météorologique publiée dimanche après-midi, Environnement Canada prévoit que de 15 à 20 cm de neige s'abattront sur Montréal, Laval, les basses Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l'Estrie.

«Une dépression sur le Nord-Est américain apportera de la neige lundi en fin d'après-midi sur le sud du Québec. Cette neige s'intensifiera en soirée et persistera dans la journée de mardi en atteignant les secteurs de l'est de la province», a détaillé l'organisme fédéral, qui évoquait samedi une accumulation moindre de 10 cm.

En raison de cette première tempête, l'heure de pointe promet d'être plus difficile qu'à l'habitude, mardi, d'autant plus que de nombreux automobilistes n'ont toujours pas chaussé leur voiture de pneus d'hiver.

Les températures devront demeurer quelques degrés sous le point de congélation, si bien que la neige devrait bel et bien s'accumuler, et non pas fondre au fur et à mesure.

Plus à l'ouest, du côté de Gatineau, les accumulations ne devraient pas dépasser 10 cm de neige.

Par ailleurs, les régions plus à l'est de la province ne perdent rien pour attendre. Celles-ci pourraient recevoir des précipitations encore plus abondantes que dans le sud du Québec.

«On attend de 20 à 30 centimètres de neige sur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Cette neige sera accompagnée de vents forts ce qui réduira la visibilité dans la poudrerie», a souligné Environnement Canada.