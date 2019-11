Le pipeline Keystone remis en service aux États-Unis

Le pipeline Keystone, qui avait été fermé à la suite d’une fuite pétrolière le 29 octobre, a été remis en service aux États-Unis, dimanche, par la compagnie canadienne TC Énergie.

L’entreprise albertaine a précisé par communiqué que ses réparations avaient été approuvées par les autorités américaines. Dans le cadre de la reprise du service, le volume de pétrole brut qui transite dans le pipeline sera moindre au début, avant d’être augmenté graduellement.

Environ 1,45 million de litres de produits pétroliers se sont écoulés des tuyaux au Dakota du Nord, soit la moitié du volume contenu dans une piscine olympique. TC Énergie estime que la zone touchée équivaut à la moitié d’un terrain de football.

Des équipes sont encore sur le terrain afin de nettoyer les dégâts.

Les tuyaux défectueux ont été envoyés en laboratoire pour analyse. La compagnie a refusé de préciser les causes de cette fuite.

Ce pipeline sert à envoyer du pétrole albertain vers des raffineries en Illinois et en Oklahoma. Il passe par la Saskatchewan et le Manitoba avant de se diriger vers le sud en traversant notamment les deux États du Dakota, le Nebraska, le Kansas et le Missouri.