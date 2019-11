Maximum 10$ pour se stationner à l’hôpital

Le gouvernement Legault a annoncé qu’il allait limiter les frais de stationnement dans les hôpitaux à 10$ par jour dès le printemps prochain.

La nouvelle grille de tarification comprend trois paliers et sera appliquée à l’échelle de la province dans tous les établissements de santé.

Les séjours de moins de 2 heures seront entièrement gratuit, tandis qu’un stationnement de plus de 4 heures coûtera entre 7 et 10$ selon les établissements. Un échelon intermédiaire sera aussi en vigueur pour les présences entre 2 et 4 heures, pour lesquelles il en coûtera 60% du prix journalier maximal.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, en a également profité pour annoncer un assouplissement concernant les stationnements dans les CHSLD. Les aînés pourront maintenant désigner deux proches qui auront accès à « une gratuité en tout temps » au stationnement.

Cette mesure nécessitera un déboursé total de 145 M$ des coffres de l'État. Une somme de 120 M$ sera versée à compter de l'an prochain aux établissements pour éponger le manque à gagner découlant de la baisse des tarifs. Un montant de 25 M$ sera aussi consenti dès cette année afin de mettre en place des mesures de contrôle assurant que les utilisateurs des stationnements hospitaliers sont bel et bien des usagers de l'établissement.