Trevor Harris coupe les ailes des Alouettes

Le quart-arrière Trevor Harris n’a laissé aucune chance aux Alouettes de Montréal et les Eskimos d’Edmonton ont quitté la métropole québécoise avec un gain de 37 à 29, dimanche après-midi, lors de la demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF).

Harris a été incroyable lors de cette rencontre à l’étranger, lui qui a complété 36 de ses 39 tentatives par la passe pour des gains de 421 verges. Il a également débuté la rencontre avec une spectaculaire séquence de 22 passes complétées.

À leur première participation aux séries depuis 2014, les joueurs des Alouettes ont donné tout un spectacle. Les 21 054 partisans au stade ont même pu croire à une victoire de leurs favoris grâce à plusieurs longs jeux de leur part. Mario Alford a notamment retourné un botté sur 99 verges jusque dans la zone des buts au deuxième quart.

Au quatrième quart, Woody Baron a intercepté un ballon de Harris et quelques jeux plus tard, le quart Vernon Adams fils complétait lui-même avec le touché. Lorsqu’il s’est retrouvé sans option de passe, le quart de 26 ans a dû improviser et a zigzagué entre les chandails blancs sur 10 verges pour le majeur.

Adams a ponctué ses séquences à l’attaque de longues passes pour gagner du terrain. À la porte des buts, le porteur de ballon William Stanback a rejoint la zone payante à deux reprises.

Edmonton a confisqué le ballon pour de longues séquences à l’attaque. Leur offensive a été sur le terrain environ deux fois plus longtemps que celle des «Als». C.J. Gable a obtenu deux touchés tandis que les receveurs Greg Ellingson et Ricky Collins se sont fait plaisir avec des récoltes de plus de 100 verges.

Avec un peu moins de deux minutes à faire au match, Josh Johnson a brisé les reins des Alouettes, et les espoirs des amateurs montréalais, avec une interception retournée sur 29 verges. Shaun Whyte a ensuite suivi avec son quatrième placement de la partie. Johnson a intercepté le ballon trois fois.

En finale de l’Est, les Eskimos se rendront à Hamilton dimanche prochain pour y affronter les Tiger-Cats.