Un rare phénomène astronomique à observer lundi

Dès 7h15 lundi, la plus petite planète du système solaire et la plus près de notre étoile, Mercure, fera un passage entre la Terre et le Soleil. Ce transit n’est pas perceptible à l’œil nu et il doit être observé à l’aide d’un appareil optique adapté.

Tout comme pendant une éclipse, les observateurs doivent utiliser un filtre solaire pour éviter les lésions oculaires.

Le phénomène, qui survient 13 fois en 100 ans, se déroulera sur une période de 5 heures.

Vous ne pouvez oberver le ciel ou le temps est nuageux? Pas de panique! Vous aurez l’occasion de revoir le phénomène le 7 mai... 2049.